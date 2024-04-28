День работников скорой медицинской помощи. 28 апреля 1898 года в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете «Скорой помощи».
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День работников скорой медицинской помощи. 28 апреля 1898 года в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете «Скорой помощи».
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