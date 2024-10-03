Лу Юнсян: деградация обрабатывающей промышленности США стала необратимой

Лу Юнсян, который участвовал в разработке национальной стратегии «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025), отметил, что, несмотря на сохранение лидерства США в производстве передовой техники, их преимущества быстро сокращаются.
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