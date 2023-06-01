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Душевнобольной мужчина изнасиловал 21-летнюю сотрудницу косметического магазина на улице Комсомола в Петербурге

Душевнобольной мужчина изнасиловал 21-летнюю сотрудницу косметического магазина на улице Комсомола в Петербурге

Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 21-летней девушки.

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