Минфин США снял санкции с швейцарской DuLac Capital

Министерство финансов США сняло санкции с швейцарской компании по управлению активами DuLac Capital и двух ее представительств в Москве и Санкт-Петербурге.
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