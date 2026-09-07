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Интервью с Loc-Dog о темном прошлом, одиночестве и воспитании дочки-подростка

Интервью с Loc-Dog о темном прошлом, одиночестве и воспитании дочки-подростка

Александр Жвакин рассказал «СтарХиту», почему больше не гонится за гастрольными рекордами, каково это — быть папой девочки-подростка, в чем секрет мужской дружбы и где искать настоящие смыслы.

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