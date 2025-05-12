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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о «Краснодаре»: «Они сами не хотят становиться чемпионами как будто. Ментально посыпались в матче с ЦСКА, права на ошибку больше нет»

Булыкин о «Краснодаре»: «Они сами не хотят становиться чемпионами как будто. Ментально посыпались в матче с ЦСКА, права на ошибку больше нет»

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (0:1). На данный момент «быки» лидируют в таблице РПЛ, набрав 61 очко.

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