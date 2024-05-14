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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол — Зинад прямая трансляция, как и где смотреть в прямом эфире онлайн бой 1 июня

Бивол — Зинад прямая трансляция, как и где смотреть в прямом эфире онлайн бой 1 июня

Вечером 1 июня 2024 года будет проведен боксерский вечер. В главном событии Дмитрий Бивол и Малик Зинад сразятся за титулы чемпиона по версиям WBA (Super) и IBO.

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