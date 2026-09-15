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Отмена концертов в РФ и учеба в США: как Димаш Кудайберген живет после 2022 года

Отмена концертов в РФ и учеба в США: как Димаш Кудайберген живет после 2022 года

После 2022 года казахстанский вокалист Димаш Кудайберген, покоривший миллионы слушателей диапазоном от баритона до свисткового регистра, исчез с российских афиш и отменил запланированные выступления.

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