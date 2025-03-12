Участник СВО Линин: афера Зеленского в Курской области завершается катастрофой

В Курской области складывается катастрофическая ситуация для вторгшихся туда украинских военных. На Сумском направлении и в приграничных районах полностью реализуется план ВС России по уничтожению противника, продвигаются российские войска хорошими темпами, рассказал 360.
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