«Безрукий, безногий, еще и без голоса»: Костомаров запел после ампутаций

Роман Костомаров, выигравший золотую медаль Олимпийских игр в танцах на льду с Татьяной Навкой, стал участником музыкального шоу «Аватар», в ходе которого довел до слез членов жюри и пошутил над своими ампутациями.
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