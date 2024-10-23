16 ярких историй о том, как жизнь поставила подножку

Не существует людей, которые живут, не сталкиваясь с проблемами — в семье ли, на работе или в быту. Но есть те, кто готов посмеяться над собой и своими приключениями, превратить нелепую или раздражающую ситуацию в комичную историю и поделиться ею в интернете.
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