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Царьград

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"Не считаю Путина плохим парнем": Уиткофф рассказал, как президент России молился за Трампа после покушения

"Не считаю Путина плохим парнем": Уиткофф рассказал, как президент России молился за Трампа после покушения

Путин молился за Трампа после покушения. Об этом сообщил спецпредставитель США Стив Уиткофф в разговоре с Такером Карлсоном.

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