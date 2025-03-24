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США не исключают нанесения ударов по Ирану при «определенных обстоятельствах

США не исключают нанесения ударов по Ирану при «определенных обстоятельствах» США не исключают начала войны против Ирана при «определенных обстоятельствах».

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