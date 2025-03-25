Названы заряжающие энергией не хуже кофе продукты

Если через несколько часов после утренней чашки кофе человек испытывает усталость, трудности с концентрацией внимания или раздражительность, ему надо выбирать другие продукты, заряжающие энергией не хуже этого напитка.
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