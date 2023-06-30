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Сергей Панов о победе в Кубке России: «Мы долго к этому шли»

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов оценил результаты команды в сезоне-22/23. «Мы всегда считаем себя победителями, потому что победа или поражение – это только состояние души.

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