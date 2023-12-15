Оконная рама рухнула с 20 этажа на женщину и ребенка в Москве

СК РФ Оконная рама упала с высоты 20-го этажа на женщину и маленького ребенка на западе Москвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
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