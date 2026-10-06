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Газета.ру

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РЕН ТВ: в Москве мужчины похитили иностранца из-за девушки

РЕН ТВ: в Москве мужчины похитили иностранца из-за девушки

В Москве драка закончилась похищением человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев.

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