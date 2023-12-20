В эти дни наши мысли «подобны семени», и как только они подумаются, они обязательно прорастут. Особенно важно обратить внимание на влияние Растущей Луны в Овне, которая приходит 20 декабря 2023… Разгадываем тайны Растущей Луны 20 декабря 2023 года: Творчество, страх и знаки зодиака под влиянием .