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Разгадываем тайны Растущей Луны 20 декабря 2023 года: Творчество, страх и знаки зодиака под влиянием

Разгадываем тайны Растущей Луны 20 декабря 2023 года: Творчество, страх и знаки зодиака под влиянием

В эти дни наши мысли «подобны семени», и как только они подумаются, они обязательно прорастут. Особенно важно обратить внимание на влияние Растущей Луны в Овне, которая приходит 20 декабря 2023… Разгадываем тайны Растущей Луны 20 декабря 2023 года: Творчество, страх и знаки зодиака под влиянием .

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