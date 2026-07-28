‼️🇸🇦🇾🇪 Хуситы вывели из строя крупный НПЗ Saudi Aramco ▪️Саудовская компания Saudi Aramco временно остановила работу нефтеперерабатывающего завода в Джазане мощностью 400 тыс.
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‼️🇸🇦🇾🇪 Хуситы вывели из строя крупный НПЗ Saudi Aramco ▪️Саудовская компания Saudi Aramco временно остановила работу нефтеперерабатывающего завода в Джазане мощностью 400 тыс.
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