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Депутат Госдумы Горелкин о приезде Джоли во Львов: где была актриса «восемь лет, пока укронацисты бомбили Донбасс»

Депутат Госдумы Горелкин о приезде Джоли во Львов: где была актриса «восемь лет, пока укронацисты бомбили Донбасс»

Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике заинтересовался, в каком статусе голливудская актриса Анжелина Джоли посещает город Львов на западе Украины - как посол доброй воли ООН или кавалерственная дама Великобритании.

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