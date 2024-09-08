ВС РФ нанесли удар по украинскому пункту дислокации центра спецопераций

В течение суток точным ударом российских военнослужащих поражены пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, а также цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников, скопления живой силы и военной техники врага в 127 районах, сообщили в Минобороны РФ.