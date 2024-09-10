«Ямаль – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них». Гути о вингере «Барсы»

«Ламин – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них всех. Не только в «Барсе», но и в сборной Испании он сейчас является примером для подражания», – сказал бывший футболист «Реала» в эфире El Chiringuito.
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