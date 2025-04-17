Сказы Истории. 1812 год - предательство «пятой колонны» во время Бородинского сражения и сожжение Москвы романовскими властями

Предатели своего народа («пятая колонна») были во все времена, начиная с древности, и Россия не стала исключением.
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