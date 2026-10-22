Кроссовер Geely Monjaro в ДЦ «Автоград» (Тюмень) Заявление о том, что Geely Monjaro официально больше не поставляется в Россию, прозвучало из уст представителя компании-дистрибьютора в начале октября, в рамках форума автобизнеса CarX 2026.