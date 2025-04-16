51-летняя Мел Си из “Spice Girls” показала подтянутую фигуру на пляже

Мелани Чисхолм, она же Мел Си, доказала, что звание “спортивной перчинки” дано ей не зря! Экс-участница “Spice Girls” Мел Си произвела фурор на австралийском пляже Бонди, продемонстрировав подтянутую фигуру, которой позавидуют и юные фитнес-модели.