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51-летняя Мел Си из “Spice Girls” показала подтянутую фигуру на пляже

51-летняя Мел Си из “Spice Girls” показала подтянутую фигуру на пляже

Мелани Чисхолм, она же Мел Си, доказала, что звание “спортивной перчинки” дано ей не зря! Экс-участница “Spice Girls” Мел Си произвела фурор на австралийском пляже Бонди, продемонстрировав подтянутую фигуру, которой позавидуют и юные фитнес-модели.

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