За что главе "Регнум" азербайджанцы угрожают расправой? Подключился Бастрыкин

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В связис тем, что Азербайджан: а) объявил о закрытии "Русского дома" в Баку, назвав всех, кто там работает, шпионами б) готов подать на Россию в Международный суд, утверждая, что самолет авиакомпании AZAL был сбит российским зенитным комплексом "Панцирь-С1" в)  выделил Украине 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи после встречи Алиева и Зеленского И все это произошло как-то резко, хотя еще недавно президенты наших страны Владимир Путин и Ильхам Алиев обменивались взаимными любезностями, так вот, в связи со всем этим, экспертное сообщество России ожидаемо загудело.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
СБУ лезут из кожи вон, чтобы оправдать свой доход перед USAID. А Марина молодец!
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