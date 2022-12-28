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Губерниев о Месси: «С Роналду спор решен, но Лео не Марадона. В футбол Диего играл лучше»

Губерниев о Месси: «С Роналду спор решен, но Лео не Марадона. В футбол Диего играл лучше»

Дмитрий Губерниев назвал финал ЧМ-2022 главным спортивным событием года. «Главное спортивное событие года – даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу.

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