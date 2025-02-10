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  • Регина Толстоброва
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Германия ставит крест перспективах членства Украины в НАТО

Германия ставит крест перспективах членства Украины в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня в ближайшей перспективе. Об этом на дебатах в Берлине заявили действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и кандидат на эту должность от ХДС Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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