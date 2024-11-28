ВС РФ освободили Новую Ильинку, продвинулись на западном берегу Оскола, ведут бои в Курахово и Часовом Яре, стягивают «карман» под Покровском Российская армия освободила Новую Ильинку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.