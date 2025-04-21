Куда идем – с Татьяной Троянской

Сразу три разноплановых театральных проекта, необычная версия культовой рок-оперы и фестиваль якутского кино – выбор нашего обозревателя на этой неделе ВЫЙДУТ БОЛЬШЕ СОТНИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Автор культовой рок-оперы «Юнона и Авось» (6+) Алексей Рыбников в этом году отмечает свое 80-летие.
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