Куда идем – с Татьяной Троянской

Сразу три разноплановых театральных проекта, необычная версия культовой рок-оперы и фестиваль якутского кино – выбор нашего обозревателя на этой неделе ВЫЙДУТ БОЛЬШЕ СОТНИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Автор культовой рок-оперы «Юнона и Авось» (6+) Алексей Рыбников в этом году отмечает свое 80-летие.