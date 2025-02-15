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Ширер: «Тот «Манчестер Юнайтед», на котором мы росли, исчез. Они больше не гиганты»

Ширер: «Тот «Манчестер Юнайтед», на котором мы росли, исчез. Они больше не гиганты»

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги, экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался о «Манчестер Юнайтед».

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