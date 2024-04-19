ДЕЛО НЕ В ПАРКОВКЕ: БРАТ УБИТОГО МОТОЦИКЛИСТА РАССКАЗАЛ, КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Брат убитого мотоциклиста из Москвы рассказал, как всё было на самом деле. Выяснилось, что дело не в парковке, а в том, что русский попытался оказать помощь девушке, оказавшейся в опасной ситуации.
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