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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ДЕЛО НЕ В ПАРКОВКЕ: БРАТ УБИТОГО МОТОЦИКЛИСТА РАССКАЗАЛ, КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

ДЕЛО НЕ В ПАРКОВКЕ: БРАТ УБИТОГО МОТОЦИКЛИСТА РАССКАЗАЛ, КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Брат убитого мотоциклиста из Москвы рассказал, как всё было на самом деле. Выяснилось, что дело не в парковке, а в том, что русский попытался оказать помощь девушке, оказавшейся в опасной ситуации.

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Комментарии
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В С
Каждого такого чёрта надо рассматривать , как потенциального террориста.
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2 час.
Виктор Хованов
Всех!
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2 час.
Рамиль Странник
этих азеров побыстрее за борт они совсем обнаглели шакалы
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26 мин.

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