Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ

Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Они обеспечивают охрану общественного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов.
Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Они обеспечивают охрану общественного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов.
Свежие комментарии