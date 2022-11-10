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Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ

Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Они обеспечивают охрану общественного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов.

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