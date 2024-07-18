Axios: Секретная служба США отчиталась, что узнала о покушении на Трампа заранее

Представители Секретной службы США отчитались в ходе слушаний в конгрессе, что о подготовке покушения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа агенты узнали заранее - не менее чем за двадцать минут до того, как прозвучали выстрелы.
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