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Мировое обозрение

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Формула «до последнего украинца» теперь работает и в тылу

Формула «до последнего украинца» теперь работает и в тылу

С августа на Украине вступил в силу приказ минздрава № 1044, который вводит новые критерии госпитализации.

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