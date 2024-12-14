Фаррахов: Депутаты от РТ стали соавторами большинства законов в поддержку бойцов СВО

В России принято 130 законов в поддержку участников специальной военной операции. Соавторами большинства из них стали депутаты Государственной Думы от Татарстана, рассказал в преддверии XXII съезда партии «Единая Россия» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
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