⚫ChatGPT [5$ на балансе] OpenAI API После оплаты вы получаете:• Ваш личный аккаунт ChatGPT с 5$ на балансе (Логин:Пароль:API)• Поддержку от продавца по всем вопросам• Мгновенную доставку товара• Гарантию на товар – 14 дней⚡️ChatGPT, усовершенствованная языковая модель, разработанная OpenAI, произвела революцию в общении и получении информации.