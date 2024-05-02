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Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Буквально на следующий день после того, как МИД Таджикистана заявило об ущемлении прав таджиков в России, вызвав по этому поводу нашего посла в Душанбе, ущемленные среднеазиаты воочию показали, как россияне "нарушают" их права.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Можно и дальше блеять дипломатам что-то нечленораздельное и принимать в Росию новых таджиков.
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17 час.
Natalija Osminina
Они до сих пор не покаялись за прошлое. Типа забыто... И сейчас  пришли гадить в Россию.  А  что делала московская полиция на матче?  Спала или как обычно  взятки с кого-то брала?  тьфу.. одно дерьмо. Таджиков и всех среднеазиатов гнать в кишлаки. Максимум оставиь в России 1 миллион из двадцати.
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17 час.

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