Буквально на следующий день после того, как МИД Таджикистана заявило об ущемлении прав таджиков в России, вызвав по этому поводу нашего посла в Душанбе, ущемленные среднеазиаты воочию показали, как россияне "нарушают" их права.
Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских
Комментарии
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Natalija Osminina
Можно и дальше блеять дипломатам что-то нечленораздельное и принимать в Росию новых таджиков.
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17 час.
Natalija Osminina
Они до сих пор не покаялись за прошлое. Типа забыто... И сейчас пришли гадить в Россию. А что делала московская полиция на матче? Спала или как обычно взятки с кого-то брала? тьфу.. одно дерьмо. Таджиков и всех среднеазиатов гнать в кишлаки. Максимум оставиь в России 1 миллион из двадцати.
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17 час.
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