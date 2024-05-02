Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Natalija Osminina

Они до сих пор не покаялись за прошлое. Типа забыто... И сейчас пришли гадить в Россию. А что делала московская полиция на матче? Спала или как обычно взятки с кого-то брала? тьфу.. одно дерьмо. Таджиков и всех среднеазиатов гнать в кишлаки. Максимум оставиь в России 1 миллион из двадцати.