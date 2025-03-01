Над регионами России за ночь сбили 48 украинских дронов

Беспилотники уничтожили в Тверской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Липецкой областях и КрымуРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ.
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