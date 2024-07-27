Лавров — о ракетах США в ФРГ: Шольц известен «простенькими идеями»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет на немецкой территории с прекращением Россией специальной военной операции, заявил, что Шольц известен своими «простенькими идеями и простодушными заявлениями».