ЛЭТИ: создан метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали алгоритм на базе нейросети, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки, которые могут указывать на наличие когнитивных нарушений, в том числе болезнь Паркинсона.