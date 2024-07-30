ЛЭТИ: создан метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали алгоритм на базе нейросети, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки, которые могут указывать на наличие когнитивных нарушений, в том числе болезнь Паркинсона.
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