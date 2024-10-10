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Капитан Бахарев, к которому шепотом обратился Белоусов, сжег 2 танка и 4 БМП ВСУ

Капитан Максим Бахарев, который был награжден званием Героя России министром обороны Андрей Белоусовым в одном из госпиталей, лично уничтожил два танка и четыре БПМ врага, сообщает российское министерство обороны в своем Telegram-канале.

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