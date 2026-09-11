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Соколов: Lada вдвое дешевле других автомобилей

Соколов: Lada вдвое дешевле других автомобилей

Средняя стоимость автомобиля Lada в России составляет около 1,5 млн рублей, тогда как в среднем машины стоят около 3,5 млн рублей или дороже, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью ОТР.

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