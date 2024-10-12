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Культуромания

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Бывший соведущий American Pickers Фрэнк Фриц умер от инсульта

Бывший соведущий American Pickers Фрэнк Фриц умер от инсульта

Бывший соведущий American Pickers Фрэнк Фриц умер от «позднего осложнения инфаркта мозга» — инсульта, вызванного заболеванием сосудов головного мозга, а также аортального стеноза и ХОБЛ, сообщает deadline со ссылкой на TMZ.

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