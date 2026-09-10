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Перестаньте лить отбеливатель в белое белье: сода, соль и перекись работают мягче с хлопком и льном

Перестаньте лить отбеливатель в белое белье: сода, соль и перекись работают мягче с хлопком и льном

Со временем белый хлопок и лен теряют блеск, поскольку пот, кожный жир и минералы откладываются в волокнах, придавая им желтовато-серый оттенок.

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