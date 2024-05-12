Роспотребнадзор: Можно ли вернуть деньги за непонравившуюся стрижку?

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало обзор специфической судебной практики «Плохая» стрижка или окраска могут испортить настроение не только клиенту, но и мастеру, и даже владельцу парикмахерской — если недовольный клиент потребует вернуть деньги, а затем пойдет в суд, отмечает ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии