Роспотребнадзор: Можно ли вернуть деньги за непонравившуюся стрижку?

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало обзор специфической судебной практики «Плохая» стрижка или окраска могут испортить настроение не только клиенту, но и мастеру, и даже владельцу парикмахерской — если недовольный клиент потребует вернуть деньги, а затем пойдет в суд, отмечает ….