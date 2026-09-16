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Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине

Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине

Неонацизм в Европе поднимает голову и нацистские практики уже видны на Украине. Об этом 16 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров .

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