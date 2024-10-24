Индиана, но не Джонс Вертайте нам Чубайса. Думаю, что услышав этот призыв, Чубайс срочно ляжет в клинику, фейс менять на тэйбл.
Чубайса на базу
Комментарии
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V
Valery
На площади базарной, на каланче пожарной повесили Чубайса, но то был рыжий кот.
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4 час.
Вадим Кузнецов
Не-а. Не сидит, не лежит и не висит. А жаль...
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Модернизировать не значит увеличить тарифы в сотни тысяч процентов, повесить всё на народ, а оплаты народа по квитанциям с кодом 810 отправлять в офшоры и кормить своих наследников. Но, несмотря ни на что аварии систематически происходят и всё рушится в этой вашей модернизации, оставляя без электроэнергии огромные регионы! Вам, господа модернизаторы, не стыдно, когда прошёл снег или дождь со снегом и ОПА!!! Огромный регион в темноте? Прекращай врать народу, противно. Спёрли столько и прёте столько, что можно жить 1000 лет не заплатив вам ни копейки.
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1 час.
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