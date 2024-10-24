Чубайса на базу

НК

Наталья Котельникова

Модернизировать не значит увеличить тарифы в сотни тысяч процентов, повесить всё на народ, а оплаты народа по квитанциям с кодом 810 отправлять в офшоры и кормить своих наследников. Но, несмотря ни на что аварии систематически происходят и всё рушится в этой вашей модернизации, оставляя без электроэнергии огромные регионы! Вам, господа модернизаторы, не стыдно, когда прошёл снег или дождь со снегом и ОПА!!! Огромный регион в темноте? Прекращай врать народу, противно. Спёрли столько и прёте столько, что можно жить 1000 лет не заплатив вам ни копейки.