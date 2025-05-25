Борьба за доминирование: США безнадежно отстают от России в космической гонке

Почему все поминают Рейгана? Потому что он первым предложил разместить часть системы противоракетной обороны в космосе — спутники раннего обнаружения и спутники-перехватчики, которые должны с орбиты обнаруживать летящие на Америку цели и обстреливать их кинетическими зарядами, проще говоря, болванками, либо даже лазерами.