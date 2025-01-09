Медведев усомнился в том, что Трампу удастся присоединить Канаду и Гренландию

Планы избранного Президента США Дональда Трампа увеличить территорию страны за счет присоединения Канады и Гренландии не могут быть реализованы, но с помощью соответствующей риторики он добивается иных целей.
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